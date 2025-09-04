Concomitanza con la festa della patrona, martedì prossimo niente mercato settimanale

Il provvedimento sospende il mercato solo per il giorno martedì 9 settembre

Gela. Il Comune informa che il mercato settimanale, che si svolge ogni martedì, sarà sospeso il giorno 09/09/2025. L'ordinanza è scaturita dalla concomitanza con i festeggiamenti per la Patrona di Gela (6-8 settembre), durante i quali saranno presenti le tradizionali bancarelle in via dell’Acropoli. La sospensione si rende necessaria per garantire ordine, sicurezza pubblica e una migliore organizzazione dei servizi. Il mercato riprenderà regolarmente dal martedì successivo.