"Con FI costruiamo percorso trasparente", Licata: "Mpa inquina il quadro politico"

Gela. La Dc è nel versante politico dell'alternativa al “modello Gela” del sindaco Di Stefano e la sconfitta dello scorso anno, probabilmente, è stata anche inattesa. Gli straschichi ci sono stati ma per il commissario cuffariano Giuseppe Licata, proprio il centrodestra deve riprendere un percorso di “trasparenza politica”. Si rivolge al neo segretario forzista, Vincenzo Cirignotta. “Al neo segretario cittadino di Forza Italia Cirignotta va il nostro augurio di buon lavoro. Non dubitiamo che saprà ulteriormente qualificare, nella sua nuova e importante dimensione politica, l’impegno di Forza Italia per la nostra città, facendo salve le diversità e la fisiologica dialettica tra maggioranza eopposizione – dice Licata - tuttavia il nostro auspicio è che si inizi a costruire un percorso limpido e trasparente tra le forze politiche presenti nel centrodestra e che sono protagoniste all'interno del governo regionale”. Per Licata, invece, la traccia da non seguire è quella dell'Mpa, che in Regione e in Provincia sta nel centrodestra ma in città ha optato per il progetto del sindaco, progressista e civico. “Non possono prevalere logiche come quelle dell'Mpa che con le sue scelte ambigue e poco coerenti inquina e destabilizza il quadro politico sia in città sia in Regione, così come non può prevalere la logica di chi la mattina è con il centrodestra e la sera è con il centrosinistra”, chiosa Licata. Chiaramente, fa intendere che lo schieramento d'area non può aprirsi a entità politiche che in città sostengono il governo Di Stefano nonostante ieri Cirignotta, nel suo intervento congressuale, abbia invece fatto un appello alla presenza nella coalizione proprio dei lombardiani (tra FI e Mpa esiste un patto federativo di tipo nazionale). Del resto, tra Cuffato e lo stesso Lombardo, a Palermo, il dialogo non si è mai sviluppato in maniera serena, anzi.

In foto il commissario Dc Licata