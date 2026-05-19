Compensazioni ed eventi, no al documento finale dell'opposizione

Non è passato il documento finale dell'opposizione

Gela. Il documento finale proposto dal centrodestra d'opposizione e da Italia Viva non ha ottenuto il sì dalla maggioranza. "È un documento superfluo - hanno riferito i capigruppo di Una Buona Idea e M5s - sono tutti impegni che sono in atto". I proponenti del montematico hanno richiesto un quadro preciso sulle somme già spese dalle compensazioni, sui progetti finanziati, sugli iter in corso e avanzato l'esigenza che una quota delle somme sia concentrata sulla promozione della città. No anche dall'esponente "PeR" Paolo Cafa', che ha espresso una posizione analoga a quella di Pd, M5s, civici e autonomisti. Quattordici no è sette sì hanno concluso i lavori d'aula durati per oltre quattro ore.