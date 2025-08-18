Quotidiano di Gela

Comitato per il pane di Gela, Scuvera: "Iniziativa da sostenere, battaglia nasce dal basso"

Il parlamentare interviene sulla nascita del Comitato per il pane di Gela

A cura di Redazione
18 agosto 2025 14:00
Attualità
Gela.  La nascita del Comitato per il riconoscimento del pane di Gela trova un ampio favore dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. “Il pane di Gela è cultura, tradizione e identità. È il frutto della nostra terra e del lavoro di generazioni di panificatori che hanno custodito e tramandato un sapere antico. Difendere il pane di Gela significa difendere le radici della nostra comunità. La costituzione del Comitato per il riconoscimento e la tutela del pane di Gela, rappresenta un passo decisivo. Attorno a questo progetto si uniscono produttori, molitori, panificatori e cittadini con un obiettivo comune: dare al nostro pane il giusto riconoscimento e la giusta dignità. Come deputato regionale, guardo con grande favore a questa iniziativa e sono pronto a dare il mio contributo politico affinché il pane di Gela trovi lo spazio che merita. È una battaglia che nasce dal basso e che merita sostegno, perché valorizza non solo un prodotto, ma la storia, l’identità e le potenzialità di sviluppo di un intero territorio.Il mio impegno sarà quello di accompagnare con convinzione questo percorso, dando voce a chi crede nel Pane di Gela come simbolo di comunità e come risorsa per il futuro”, riferisce in una nota.

In foto il parlamentare Ars Salvatore Scuvera

