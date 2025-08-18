Comitato per il pane di Gela, Scuvera: "Iniziativa da sostenere, battaglia nasce dal basso"

Il parlamentare interviene sulla nascita del Comitato per il pane di Gela

Gela. La nascita del Comitato per il riconoscimento del pane di Gela trova un ampio favore dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. “Il pane di Gela è cultura, tradizione e identità. È il frutto della nostra terra e del lavoro di generazioni di panificatori che hanno custodito e tramandato un sapere antico. Difendere il pane di Gela significa difendere le radici della nostra comunità. La costituzione del Comitato per il riconoscimento e la tutela del pane di Gela, rappresenta un passo decisivo. Attorno a questo progetto si uniscono produttori, molitori, panificatori e cittadini con un obiettivo comune: dare al nostro pane il giusto riconoscimento e la giusta dignità. Come deputato regionale, guardo con grande favore a questa iniziativa e sono pronto a dare il mio contributo politico affinché il pane di Gela trovi lo spazio che merita. È una battaglia che nasce dal basso e che merita sostegno, perché valorizza non solo un prodotto, ma la storia, l’identità e le potenzialità di sviluppo di un intero territorio.Il mio impegno sarà quello di accompagnare con convinzione questo percorso, dando voce a chi crede nel Pane di Gela come simbolo di comunità e come risorsa per il futuro”, riferisce in una nota.

In foto il parlamentare Ars Salvatore Scuvera