Comitati, i nove presidenti: a San Giacomo vince Scerra, Castania a Caposoprano e in area 9 Brentino

Gela. I risultati completi saranno resi noti da domani. Lo spoglio per le consultazioni dei comitati di quartiere, a Palazzo di Città, si è concluso in serata. C'è però un primo quadro dei nuovi presidenti, eletti appunto dal voto dei cittadini. Nell'area urbana 1 è la lista “Centro storico” che ha ottenuto il maggior numero di consensi e il più suffragato, eletto presidente, è Saverio Tomasi (vice Ersilia Amodei). La lista ha avuto la meglio sull'altra in lizza, ribattezzata “Madre”. Nell'area urbana 2, con un'unica lista, la presidenza è andata a Giuseppe Scerra, con vice Domenico Maganuco. Entrambi sono da tempo impegnati nel quartiere San Giacomo e Scerra fa parte, attivamente, del gruppo civico di “Una Buona Idea”. In area urbana 3, anche in questo caso con un'unica lista “Tres”, la presidenza, come più suffragato, va a Maurizio Di Rosa (vice Liborio Scupolito). Per ciò che concerne l'area urbana 4, con la sola lista “Giardinelli”, la presidenza è del venticinquenne Gabriele Buè. Il suo vice sarà uno dei veterani dei comitati, Franco Famà. A Caposoprano, la concorrenza non mancava tra le due liste. Alla fine l'ha spuntata “Facciamo rete”, con la presidenza di Dalila Castania e la vicepresidenza di Vincenzo Vasta. Nel comitato eletti inoltre Monica Granvillano, Francesco Salsetta e Giuseppe Guaia. Per la lista “Cittadini attivi”, la più suffragata è stata Maria Paola Siragusa, seguita da Ascanio Carpino, Giorgio Cannizzaro e Simona Culora. In area urbana 6, con una sola lista presentata per Macchitella, l'ha spuntata Federico Alba, con vice Maria Itea Pizzuto. In area urbana 7 la vittoria elettorale è andata alla lista “San Rocco” che ha eletto presidente Giacomo Cirignotta, vice Cristian Cascino. Il confronto elettorale era con la lista “Betlemme”. L'area urbana 8 ha dato la vittoria alla lista “Quartieri attivi” e il presidente sarà Antonino Fraglica. Non ce l'ha fatta a riconfermarsi lo storico presidente Salvatore Terlati. In quest'area, la seconda lista era quella denominata “Otto”. Un confronto elettoralmente acceso, con una soglia di votanti che ha superato il trenta per cento, si è registrato per l'area urbana 9, che ricomprende le frazioni balneari e Montelungo. La vittoria, su tre liste, è andata ad “Area 9 Unità” e il presidente è Elisa Brentino. La vicepresidenza, ex aequo, per Giacomo Di Fede e Andrea Migliore. I risultati completi, con tutti i componenti dei comitati di quartiere eletti alle urne, saranno resi noti domani.