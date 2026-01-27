Comitati quartiere, tutti i risultati

Tutti i risultati delle urne

Gela. Si sono concluse le operazioni di scrutinio per l’elezione dei Comitati di Quartiere, restituendo l’immagine di una città viva, partecipe e pronta a mettersi in gioco.

Alta la partecipazione ai gazebo, ma soprattutto un dato che fa la differenza: tante donne e giovani protagonisti, sia nelle liste che nei ruoli di responsabilità.

Il Sindaco Terenziano Di Stefano e il Presidente della Commissione Affari Generali Giovanni Giudice hanno espresso grande soddisfazione:

“La presenza di tanti cittadini ai gazebo, ma anche di donne e giovani nelle liste, ci gratifica perché dimostra la voglia concreta di contribuire al miglioramento della città.

L’elezione di donne alla presidenza di diverse aree urbane è un segnale forte di cambiamento e rinnovamento”.

Un voto che non è solo numeri, ma partecipazione attiva, senso di comunità e nuove energie pronte a incidere nei quartieri. Un segnale chiaro: i quartieri vogliono contare, e ora hanno nuovi volti per farlo.

GLI ELETTI PER AREA URBANA

🔹 Area 1 – Centro storico / Ospizio Marino / Carrubbazza

Lista Attivamente (592 voti)

Presidente Saverio Tomasi (161 voti)

Vice Presidente Mimma Ersilia Amodei (89)

Componenti Giuseppe Nicastro (87), Orazio Antonio Cafà (85), Antonio Scimè (85)

🔹 Area 2 – San Giacomo

Lista In cammino verso il cambiamento (981 voti)

Presidente Giuseppe Scerra (412 voti)

Vice Presidente Domenico Massimo Maganuco (265)

Componenti Tania Chiaramonte (190), Carmela Voddo (188), Arcangelo Tinnirello (118), Domenico Savio Cammalleri (83), Salvatore Susino (30), Giovanni Longo (29), Gianfranco Origoni (22).

🔹 Area 3 – Margi / Sant’Ippolito

Lista Tres (286 voti)

Presidente Maurizio Di Rosa (131)

Vice Presidente Liborio Scupolito (126)

Componenti Fiorella Agati (34), Lina Pelligra (14), Francesca Cavaleri (3), Giuseppe Marino (2), Giuseppe Sciascia.

🔹 Area 4 – Giardinelli

Lista Area 4 - (410 voti)

Presidente Gabriele Buè (220)

Vice Presidente Francesco Fama (125)

Componenti Giuseppe Venerino Domicoli (26), Salvatore Castellano (19), Antonio Ventura (7), Emanuele Liardo (6), Rocco Campailla (4), Gianluca Bonvissuto (1), Giovanni Giglio.

🔹 Area 5 – Caposoprano

Lista Facciamo Rete (688)

Presidente Dalila Castania (335)

Vice Presidente Vincenzo Vasta (209)

Componenti Monica Granvillano (111), Francesco Salsetta (100), Giuseppe Guaia (52)

Lista Cittadini Attivi (675)

Eletti Maria Paola Siragusa (223), Ascanio Carpino (153), Giorgio Cannizzaro (114), Simona Culora (89).

🔹 Area 6 – Macchitella

Lista Comitato Storico (607 voti)

Presidente Federico Alba (275)

Vice Presidente Itea Pizzuto (250)

Componenti Amedeo Pulici (118), Luca Faraci (89), Laura Anfuso (74), Gaetano Bonagrazia (33), Filippo Guzzardi (16), Mirko Cammalleri (5), Gabriele Nicolicchia (3).

🔹 Area 7 – San Rocco / Cantina Sociale

Lista San Rocco (421 voti)

Presidente Giacomo Cirignotta (182)

Vice Presidente Cristoforo Cascino (114)

Componenti Salvatore Ciscardi (96), Giuseppe Lupo (51), Luigi Paci (50)

Lista Betlemme (223 voti)

Componenti Giovanni Iapichello (86), Angela Brancacci (62), Nunzio Scicolone (39), Giovanni Abela (33)

🔹 Area 8 – Settefarine

Lista Quartieri Attivi (610 voti)

Presidente Antonio Fraglica (144)

Vice Presidente Emanuele Italiano (109)

Componenti Ivan Attardi (108), Salvatore Terlati (88), Calogero Torregrossa (44)

Lista Settefarine (154 voti)

Eletti Domenico Sultano (87), Francesca Caruso (59), Elisabetta Scifo (41), Irene Tuvè (15).

🔹 Area 9 – Montelungo / Manfria / Roccazzelle

Lista Area 9 Unita (240 voti)

Presidente Elisa Brentino (82)

Vice Presidente Giacomo Di Fede (67)

Componenti Andrea Migliore (67), Martina Incorvaia (44), Gianluca Salvatore Internullo (40)

Lista Viviamo Manfria (151 voti)

Eletti Francesco Vacirca (49), Rita Greca (42), Paola Pietradura (40)

Lista Facciamo Rete (79 voti)

Eletti Davide Antonio Catania (65)