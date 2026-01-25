Comitati quartiere, chiuse urne: al voto in 6.889, boom Area 9 con il 36,54%

I dati finali di affluenza. Domani mattina lo spoglio in Comune

Gela. Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze dei comitati di quartiere. Domani mattina, dalle ore 9, è previsto lo spoglio, a Palazzo di Città. "È stato un grande momento di democrazia per la città. Le percentuali finali lo dimostrano", dice il presidente della commissione affari generali Giovanni Giudice, che ha voluto il lavoro sul regolamento che ha permesso le consultazioni.

Sono stati forniti i dati ufficiali di affluenza.

Dati definitivi per area urbana

• Area 1: 815 votanti su 8.456 → 9,64%

• Area 2: 1.320 votanti su 8.095 → 16,31%

• Area 3: 295 votanti su 8.700 → 3,39%

• Area 4: 425 votanti su 5.878 → 7,23%

• Area 5: 1.430 votanti su 10.355 → 13,81%

• Area 6: 700 votanti su 5.900 → 11,86%

• Area 7: 650 votanti su 6.100 → 10,66%

• Area 8: 779 votanti su 6.442 → 12,09%

• Area 9: 475 votanti su 1.300 → 36,54%

⸻

Totale complessivo

• Totale votanti: 6.889 cittadini

• Totale aventi diritto: 61.226 cittadini

• Affluenza complessiva: 11,25%