Comes, premiata la giovane promessa del karate: “È stato un 2025 da 10 e lode”

Il Comune ha premiato, dopo un 2025 da incorniciare, il giovanissimo Giovanni Comes, definito dal proprio maestro Arcangelo Romano un “karateka nato”.

Gela. Un’annata, quella appena volta al termine, destinata a rimanere negli annali. Tra la gioia per la promozione del Gela Calcio in Serie D e quella della Nuova Città di Gela in B2, gli appassionati dello sport locale hanno avuto modo di festeggiare traguardi che in città mancavano da tanti anni. Passano spesso in secondo piano, però, le gesta individuali di diversi talenti locali. Nel mondo del karate, infatti, sta nascendo una stella. Il piccolo Giovanni Comes, nel 2025, si è riconfermato un talento cristallino da preservare e valorizzare, e anche il Comune ha voluto premiarlo.

“Nel 2025 ho vinto diversi titoli regionali ed italiani, due Campionati Europei del mediterraneo, un Europeo assoluto, due titoli mondiali ed un’International Cup - dichiara Comes - è stata un’annata da dieci e lode”.

“Giovanni, per me, è un karateka nato - afferma Romano - ho avuto diversi campioni nella mia palestra ma lui ha attitudini e capacità motorie che in pochi hanno”.

Un “karateka nato”, come l’ha definito il maestro Arcangelo Romano, che l’ha visto crescere sin da quando Comes ha mosso i primi passi nel mondo del karate e adesso raccoglie, insieme all’atleta, tutti i frutti seminati nell’arco di questi anni di lavoro. Ultime medaglie portate a casa quelle vinte a Riga, in Lettonia, in occasione dei Campionati Europei.

“Giovanni è una promessa del karate italiano e non solo - prosegue Romano - gli ultimi Europei vinti, in Lettonia, hanno un valore diverso perché lui ha gareggiato con la seconda federazione più grande al mondo, la WUKF”.

Si prospetta un’altra annata da vivere con entusiasmo e passione per la giovanissima promessa locale, pronta a tornare in palestra per lavorare duro al fine di regalare e regalarsi altre soddisfazioni, con diversi eventi nel mirino a cui prendere parte con l’obiettivo di recitare ancora il ruolo di protagonista. Nel mirino della promessa gelese il Campionato Mondiale, che avrà luogo in Romania.