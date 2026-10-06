Combattimenti pitbull, riesame respinge ricorso indagato: confermato sequestro cani

L'inchiesta, portata avanti dalla procura guidata dal procuratore capo Salvatore Vella, è stata condotta dai poliziotti del commissariato e dal Soarda dei carabinieri

Gela. Il tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato il sequestro preventivo dei pitbull e di tutto ciò che era nella disponibilità di uno degli indagati nell'inchiesta sul presunto giro di combattimenti e scommesse. Il ricorso è stato presentato dalla difesa di Crocifisso Cascino ma i giudici nisseni hanno ribadito la piena validità della richiesta della procura di Gela, che coordina l'indagine, avallata dal gip. A Cascino, oltre a due pitbull, sono stati sequestrati farmaci probabilmente per dopare i cani, sistemi di addestramento, integratori e materiale per le ferite. I due pitbull erano privi di microchip. L'inchiesta, portata avanti dalla procura guidata dal procuratore capo Salvatore Vella, è stata condotta dai poliziotti del commissariato e dal Soarda dei carabinieri. La scorsa settimana, si sono tenuti gli interrogatori preventivi degli indagati, attualmente non raggiunti da misure restrittive. In totale, sono tredici i pitbull sottoposti a sequestro. L'attenzione degli inquirenti si è concentrata su Cascino e ancora su Maurizio Massaro, Giuseppe Valenti, Gaspare Passafiume e Alessandro Cutini. Sono difesi dai legali Giuseppe Cascino, Flavio Sinatra, Rocco Cutini, Davide Limoncello e Francesco Minardi.