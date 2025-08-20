Colpo in gioielleria, "spaccata" da oltre trentamila euro: proseguono indagini polizia

I poliziotti stanno sviluppando tutti gli approfondimenti del caso

Gela. Sono in corso, partite subito dopo l'azione messa a segno ieri sera in pieno centro storico, le indagini condotte dai poliziotti del commissariato. Si cerca di risalire ai due che, a volto coperto, hanno preso di mira una gioielleria in via Damaggio Fischetti. Con pesanti mazze, hanno infranto le vetrine, portando via preziosi per un valore superiore ai trentamila euro. Hanno agito nonostante la presenza di tanti avventori e passanti nella zona, a pochi passi dal centralissimo corso Vittorio Emanuele. Nonostante l'orario fosse ancora quello di attività dell'esercizio commerciale, in pochi minuti hanno infranto le vetrine e portato via la refurtiva, per poi dileguarsi. I poliziotti stanno sviluppando tutti gli approfondimenti del caso. E' probabile che vengano esaminate le immagini eventualmente riprese dai sistemi di videsorveglianza della zona.

In foto l'attività presa di mira dai ladri