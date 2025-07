Coloriamo il centro storico: oltre 300 mandala ad abbellire la città

L’iniziativa, proposta da FederCasalinghe, sostenuta dall’associazione Agile Gela e dall’amministrazione, trasformerà via Pisa nel cuore pulsante dell’estate, con eventi e attrazioni per tutta la stagione.

Gela.Saranno oltre 300 i mandala che, a partire da giovedì 26 giugno, coloreranno e animeranno il centro storico di Gela. L’iniziativa, pensata da Nuccia Vella, proposta da Graziana Cannadoro e messa in atto dalle sue instancabili collaboratrici di FederCasalinghe, trasformerà via Pisa nel cuore pulsante dell’estate cittadina. Come api operaie, le donne coinvolte nel progetto hanno lavorato instancabilmente e in perfetta sincronia, come in una vera e propria catena di montaggio, per realizzare questi particolari mandala.

"Per ciascuno sono stati impiegati meno di 100g di lana e un hula hop, per un costo conplessivo di circa 5 euro. La mano d'opera è stata invece completamente gratuita" ha dichiarato Nicolina Catalano, cooresponsabile del laboratorio salesiano Mamma Margherita.



L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Agile Gela, presieduta da Francesco Di Silvestre, e al fondamentale supporto dei cittadini e dei commercianti. Non è mancato neppure il generoso contributo dei consiglieri comunali, che hanno finanziato di tasca propria le spese necessarie alla realizzazione dei mandala.

L’obiettivo è chiaro: rendere il centro storico, e in particolare via Pisa, un luogo di incontro e di festa durante tutta la stagione estiva, trasformandola nel fulcro degli eventi cittadini. Alla conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo di Città, hanno partecipato quasi tutte le donne coinvolte nel progetto, testimoniando con entusiasmo e orgoglio la propria dedizione e passione per la città. “Coloriamo il centro storico” è molto più di un’iniziativa decorativa: è un messaggio di rinascita e collaborazione, un invito a vivere e riscoprire la città con occhi diversi.