Club Nautico, Savina Catalano alla presidenza: eletto il consiglio direttivo
Ieri il voto dei soci e lo scrutinio finale
A cura di Redazione
02 febbraio 2026 07:15
Gela. Savina Catalano è il nuovo presidente dello storico club Nautico. E' stata eletta ieri sera, al termine dello scrutinio dei voti dei soci. Presiederà un consiglio direttivo composto dagli avvocati Giuseppe Ferrara (il più suffragato), Ilenia Greco ed Eleonora Melilli e ancora da Ennio Greco, Giovanni Di Mauro e Sandro Di Bartolo. Spetterà al presidente e al nuovo direttivo mettere in campo la programmazione da concentrare prevalentemente nel periodo estivo.