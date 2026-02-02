Quotidiano di Gela

Club Nautico, Savina Catalano alla presidenza: eletto il consiglio direttivo

Ieri il voto dei soci e lo scrutinio finale

02 febbraio 2026 07:15
Club Nautico, Savina Catalano alla presidenza: eletto il consiglio direttivo - Il presidente Catalano e tutti gli eletti
Il presidente Catalano e tutti gli eletti
Gela
Attualità
Gela. Savina Catalano è il nuovo presidente dello storico club Nautico. E' stata eletta ieri sera, al termine dello scrutinio dei voti dei soci. Presiederà un consiglio direttivo composto dagli avvocati Giuseppe Ferrara (il più suffragato), Ilenia Greco ed Eleonora Melilli e ancora da Ennio Greco, Giovanni Di Mauro e Sandro Di Bartolo. Spetterà al presidente e al nuovo direttivo mettere in campo la programmazione da concentrare prevalentemente nel periodo estivo.

