Clorosoda, familiari Mili insistono: missiva a ministri e commissione giustizia, "riaprire caso"

La famiglia Mili si è rivolta ufficialmente al ministro della giustizia Carlo Nordio, a quello del lavoro Marina Calderone e alla commissione giustizia del parlamento

Gela. Prima, la richiesta pubblica di riaprire le indagini sulla morte dell'ex operaio dell'impianto clorosoda Salvatore Mili, e poi una missiva inoltrata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso, la famiglia Mili si è rivolta ufficialmente al ministro della giustizia Carlo Nordio, a quello del lavoro Marina Calderone e alla commissione giustizia del parlamento. La richiesta non cambia, come conferma Orazio Mili (uno dei figli del lavoratore deceduto), rivedere una vicenda che secondo i familiari si è conclusa senza arrivare alle conclusioni che avrebbe meritato. "​La procura di Gela aveva inizialmente richiesto il rinvio a giudizio per tredici ex manager di Eni, ravvisando responsabilità penali gravissime. Tuttavia, l'iter processuale si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. La gravità di questo troncone processuale risiede in un elemento documentale inequivocabile agli atti di diversi procedimenti: i consulenti tecnici d'ufficio, nominati dallo stesso tribunale, avevano redatto una perizia tecnica d'ufficio che è stata clamorosamente smentita in aula in sede di dibattimento, circostanza documentalmente provata e cristallizzata in una fonoregistrazione attualmente agli atti", così riporta la missiva trasmessa a ministeri e commissione parlamentare. Anche sul piano civilistico, secondo la famiglia Mili, ci sarebbero state anomalie. "​Sul fronte civilistico e previdenziale, la situazione ha assunto contorni paradossali. Alla famiglia e alla memoria del lavoratore non viene riconosciuta nemmeno la malattia professionale, adenocarcinoma al colon, ponendosi in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata di altre Regioni e di altri tribunali italiani, nei quali sia l'Inail che la magistratura riconoscono regolarmente il nesso causale o concausale tra tali esposizioni e l'insorgere di patologie tumorali mortali, come quella che colpi Salvatore Mili", viene indicato. Alla commissione giustizia viene richiesto di "promuovere un'indagine conoscitiva, un'audizione formale o l'attivazione degli strumenti di sindacato ispettivo per fare luce sui fatti che caratterizzarono il processo clorosoda a Gela, verificando le anomalie emerse nel dibattimento penale e l'utilizzo delle perizie tecniche". Al ministro Nordio, invece, viene indicata la necessità di "valutare l'opportunità di disporre ispezioni o accertamenti tramite gli organi di controllo competenti in merito alla gestione dei procedimenti giudiziari citati". Infine, al ministro Calderone viene posta l'esigenza di "intervenire affinché venga riesaminata la posizione previdenziale e medico-legale del Sig. Salvatore Mili presso l'Inail, uniformando i criteri di riconoscimento delle malattie professionali ai principi di equità e giustizia già applicati in altre sedi giudiziarie d'Italia".