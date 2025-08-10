Tombino scoperto al lungomare, uomo in ospedale dopo volo di sei metri

L'uomo è stato tirato fuori con l'intervento dei vigili del fuoco ed è stato trasferito in ospedale

Gela. È in città per trascorrere un periodo di vacanza, dato che risiede in Piemonte. In serata, un cinquantasettenne, che si trovava insieme alla compagna e a due nipoti, è finto dentro una voragine, nei pressi della bretella stradale Borsellino. Pare che il buco, assai profondo, fosse coperto solo da una pedana di legno. Sono stati allertati i soccorsi. L'uomo è stato tirato fuori con l'intervento dei vigili del fuoco ed è stato trasferito in ospedale da un mezzo del 118. Tanta paura e rabbia sono state espresse dai familiari che lo stanno assistendo. Accertamenti sembra siano stati avviati dagli agenti di polizia del commissariato.