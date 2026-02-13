Cina, procede a ritmi serrati la costruzione del campus di quattro università
13 febbraio 2026 18:05
XIONG'AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - In un cantiere del campus di Xiong'an dell'Università Forestale di Pechino - nella Xiong'an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei -, procedono rapidamente i lavori per la realizzazione del campus di quattro università. Si tratta della Beijing Jiaotong University, la Beijing University of Science and Technology, la Beijing Forestry University e la China University of Geosciences.
