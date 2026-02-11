Cina, nell’isola di Hainan boom di acquisti nei nuovi negozi duty free

A cura di Redazione 11 febbraio 2026 17:05

HAIKOU (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) - Nella città di Haikou, nella provincia cinese di Hainan, l'apertura di una serie di negozi duty free ha favorito un vero e proprio boom di acquisti. A ogni residente è concessa una quota annuale di shopping duty-free pari a 10.000 yuan (circa 1.437 dollari USA), senza limite sul numero di acquisti. Una politica che copre beni di prima necessità, inclusi alimenti e bevande, prodotti chimici per uso quotidiano, articoli per la casa e forniture materno-infantili. - foto Xinhua - (ITALPRESS).