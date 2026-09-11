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Cina, le auto elettriche sono il 60% delle auto nuove vendute ad agosto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La posizione dominante dei veicoli a nuova energia (NEV) nel mercato automobilistico cinese si è ulteriormente consolidata ad agosto, con le vendite di tali veicoli...

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2026 20:00
Cina, le auto elettriche sono il 60% delle auto nuove vendute ad agosto -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La posizione dominante dei veicoli a nuova energia (NEV) nel mercato automobilistico cinese si è ulteriormente consolidata ad agosto, con le vendite di tali veicoli che hanno rappresentato una quota record del 60,6% delle vendite mensili di auto nuove. Lo riportano i dati del settore diffusi ieri.

Il mese scorso, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,65 milioni e 1,64 milioni di unità, entrambe in aumento di quasi il 20% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 11 settembre 2026

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