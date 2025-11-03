Cina: ingresso senza visto verrà esteso per diversi Paesi, tra cui la Francia

Quotidiano di Gela

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La Cina estenderà fino al 31dicembre 2026 le sue disposizioni sull'esenzione dal visto per laFrancia e altri Paesi già inclusi nella politica, ha dichiaratolunedì l...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2025 16:40
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La Cina estenderà fino al 31

dicembre 2026 le sue disposizioni sull'esenzione dal visto per la

Francia e altri Paesi già inclusi nella politica, ha dichiarato

lunedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

La Cina garantirà l'ingresso senza visto ai cittadini svedesi dal

10 novembre 2025 al 31 dicembre 2026, ha aggiunto Mao durante una

conferenza stampa ordinaria.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
