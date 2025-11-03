Cina: ingresso senza visto verrà esteso per diversi Paesi, tra cui la Francia
A cura di Redazione
03 novembre 2025 16:40
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La Cina estenderà fino al 31
dicembre 2026 le sue disposizioni sull'esenzione dal visto per la
Francia e altri Paesi già inclusi nella politica, ha dichiarato
lunedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.
La Cina garantirà l'ingresso senza visto ai cittadini svedesi dal
10 novembre 2025 al 31 dicembre 2026, ha aggiunto Mao durante una
conferenza stampa ordinaria.
- Foto Xinhua -
(ITALPRESS).
