Quotidiano di Gela

Cina, equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Martedì, l'equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secon...

A cura di Redazione Redazione
09 dicembre 2025 20:35
Cina, equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari -
Italia
Italpress
Condividi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Martedì, l'equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency.

(ITALPRESS)

-Foto Xinhua-

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela