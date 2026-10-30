La polemica Cimiteri, Iaglietti e FdI ancora molto critici: "Non basta la pulizia, va garantita la sicurezza"

L'attenzione del centrodestra d'opposizione si sposta sui cimiteri cittadini

Gela. Nell'imminenza della celebrazione dei defunti l'attenzione del centrodestra d'opposizione si sposta sui cimiteri cittadini. Per il dirigente di Fratelli d'Italia Diego Iaglietti, non è sufficiente la pulizia del monumentale e di Farello, ma occorre anche la sicurezza. "Ma davvero siamo arrivati al punto di dover celebrare un’amministrazione comunale perché fa pulire i cimiteri? Pulire, garantire il decoro e mantenere gli spazi pubblici in condizioni dignitose non è un favore ai cittadini, ma un preciso dovere di chi amministra. Nentre si pubblicizzano gli interventi di pulizia, la sicurezza dove finisce?", si chiede Iaglietti. Il dirigente FdI, già fortemente critico su molteplici aspetti del decoro pubblico, questa volta punta sui cimiteri locali. "Scale deteriorate, gradini che presentano evidenti segni di degrado, vegetazione infestante e zone delimitate da reti. Possibile che nessuno si ponga il problema dell’incolumità dei cittadini? Migliaia di persone, comprese tante persone anziane, si recheranno nei cimiteri per rendere omaggio ai propri cari. Dobbiamo aspettare che qualcuno cada e si faccia male prima di intervenire? Avevo già sollevato pubblicamente queste problematiche, richiamando l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di programmare interventi di manutenzione, ripristino e messa in sicurezza. Eppure, ancora una volta, sembra che si preferisca dare risalto agli interventi di pulizia piuttosto che affrontare concretamente le criticità strutturali", aggiunge.