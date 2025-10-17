Chivu “Nazionali tornati sani, Gasperini modello di ispirazione”

MILANO (ITALPRESS) - "I nazionali sono tornati sani, senza problemi. Ovvio che ci sono stati dei giocatori che hanno fatto tanti minuti, però gli abbiamo dato qualche giorno di riposo in più, li abbia...

MILANO (ITALPRESS) - "I nazionali sono tornati sani, senza problemi. Ovvio che ci sono stati dei giocatori che hanno fatto tanti minuti, però gli abbiamo dato qualche giorno di riposo in più, li abbiamo gestiti per poi averli al meglio domani". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, alla vigilia del big-match di campionato con la Roma, squadra con cui ha militato in passato.

"Ho vissuto 4 anni importanti lì, sono arrivato a 22 anni nel campionato migliore del mondo - ha aggiunto in conferenza stampa l'ex difensore rumeno - Ho lavorato con Capello, che mi ha voluto a Roma. Ho proseguito con tanti grandi allenatori come Spalletti, Voeller, Prandelli, Conti e Delneri. Sono stati quattro anni importanti perchè mi sono innamorato dell'Italia, un Paese che mi dato tanto. Io sono ancora qua, ringrazio l'Italia per come mi ha accolto, a Roma sono cresciuto come uomo e atleta".

Sui margini di miglioramento dei giallorossi di Gasperini, in testa alla classifica, dice: "Siamo solo alla settima giornata, i margini di miglioramento ci sono per tutte le squadre, a prescindere dalle ambizioni. Siamo solo a ottobre, il campionato è ancora lungo. Sono sicuro che i giallorossi continueranno a crescere con Gasperini, a me della Roma piace che è stata brava a dare continuità al lavoro di Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo e hanno trovato equilibrio e continuità: bisognerà avere la lucidità e la forza di capire dove potranno concedere qualcosa e capire i momenti in cui poter far loro male".

Proprio l'ex mister dell'Atalanta è un punto di riferimento per Chivu: "Gasperini gode di tutta la mia stima, così come quando ero uno dei suoi giocatori (proprio all'Inter, ndr): con lui ho fatto una grande preparazione, poi purtroppo non ci son stati i risultati ed è stato mandato via troppo presto. Ha poi dimostrato le sue idee e la sua identità, per noi giovani allenatori è stato un modello di ispirazione".

Per quanto riguarda la formazione nerazzurra che schiererà domani sera all'Olimpico, Chivu ha svelato che in porta "giocherà Sommer", mentre Thuram "non so quando tornerà". Dopo la sosta per le nazionali, l'auspicio dell'ex mister del Parma è "di ripartire dalla nostra prestazione con la Cremonese, di capire i nostri punti di forza e fare passi in avanti, senza tornare indietro. Pio Esposito? E' un giocatore della Nazionale e dell'Inter, è ovvio abbia pressione, quello che non ha senso è fare dei paragoni. Bisogna che lui si adatti alle richieste della società e del calcio internazionale, è ormai è un profilo ammirato ovunque. Non bisogna dimenticare che è giovane, in due mesi gli è cambiata la vita, però è quello che voleva - ha concluso Chivu - Ora è sul palco e deve ballare, imparando ad accettare gli errori, con la consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento".

