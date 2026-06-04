Chiesa cristiana evangelica pentecostale dà il via agli appuntameti di "Lode&Adorazione 2026"

E' un invito aperto a tutta la cittadinanza per vivere momenti di intensa comunione e ricerca della presenza di Dio

Gela. Il cuore di Gela si prepara a diventare un altare di lode e un luogo di profonda visitazione spirituale. Con il patrocinio e l'autorizzazione dell'ufficio di gabinetto del sindaco, prenderà il via lunedì 8 giugno la manifestazione "Lode&Adorazione 2026". L'iniziativa, promossa dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, guidata dal pastore Angelo Gabriele d'Alessandro, è un invito aperto a tutta la cittadinanza per vivere momenti di intensa comunione e ricerca della presenza di Dio. Gli incontri si terranno nella centralissima Piazza Umberto I, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 21:30, suddivisi in due settimane:

Primo ciclo di incontri: dall'8 al 12 giugno 2026

Secondo ciclo di incontri: dal 15 al 19 giugno 2026

Il fulcro di ogni serata sarà l'innalzamento della lode e dell'adorazione, vissute come espressione autentica di gratitudine e come canale per accogliere la presenza dello Spirito Santo. Accanto alla musica, un momento centrale e toccante sarà riservato alle testimonianze viventi: storie reali di uomini e donne le cui esistenze sono state radicalmente cambiate, liberate e rinnovate dalla potenza del Vangelo di Gesù Cristo. C'è grande aspettativa e preghiera per l'impatto spirituale di queste serate, con la certezza che il Signore stia preparando abbondanti benedizioni, guarigioni del cuore e ristoro per quanti vi prenderanno parte. "L'obiettivo primario di queste serate è rimettere al centro la lode e l'adorazione a Dio nel cuore della nostra città - dice il pastore Angelo Gabriele d'Alessandro - non si tratta di un semplice evento culturale ma di un appuntamento con il Signore. Condivideremo la potenza del Vangelo attraverso il racconto di vite autentiche che sono state trasformate da Dio, nella ferma certezza che il Signore riverserà una grande benedizione su Gela e su chiunque si accosterà con un cuore aperto e desideroso". La comunità organizzatrice esprime il proprio ringraziamento alle autorità locali, al sindaco Giuseppe Terenziano Di Stefano e al settore polizia municipale per la disponibilità e la collaborazione istituzionale. La cittadinanza è invitata a partecipare a questi appuntamenti di grazia e benedizione.

Per informazioni:

Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale

Pastore Angelo Gabriele d'Alessandro

Tel. 3383924245