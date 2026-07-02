Sei studenti del Liceo Vittorini di Gela ottengono il massimo agli Esami di Stato 2026: tre conquistano il 100 e lode e tre il 100/100.

Sono sei gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico "Elio Vittorini" di Gela che hanno concluso gli Esami di Stato 2026 ottenendo il massimo dei voti. Un risultato che conferma il livello di preparazione dell'istituto.

A conquistare il 100 e lode sono stati Giovanni Matteo Alaimo, Aurora Carfì e Sophie Comandatore, premiati per un percorso scolastico di assoluta eccellenza.

Hanno invece concluso l'esame con il punteggio di 100/100 Martina Maria Bellanti, Francesco Di Dio e Joele Antonio Lo Porto.

Le sei eccellenze rappresentano un motivo di orgoglio per il Liceo Scientifico e Linguistico "Elio Vittorini", guidato dalla dirigente scolastica Serafina Ciotta, e confermano la qualità del percorso formativo offerto dall'istituto.