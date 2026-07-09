Celebrazione dell'83esimo anniversario dello sbarco degli Alleati a Gela. Cerimonia al Ponte Dirillo con U.S. Navy, autorità cittadine e Forze dell'ordine.

Il 10 luglio del 1943 lo sbarco delle forze alleate rappresenta l’inizio della liberazione dell' Italia dal nazifascismo.

La celebrazione dell'83esimo anniversario dello sbarco degli Alleati si è svolta questa mattina tra il suggestivo scenario del Ponte Dirillo e il lungomare di Gela, antistante la Capitaneria di Porto. Una cerimonia sentita e solenne, officiata dalla U.S. Navy e dalla U.S. Army, con gli interventi delle autorità e, tra i guest speaker, il Presidente del Rotary Club di Gela.

Tra i presenti, il sindaco Terenziano Di Stefano e la presidente del Consiglio comunale Paola Giudice per l'Amministrazione, insieme al Prefetto Licia Messina e al Questore marco giambra. Sul versante della sicurezza, schierati i vertici provinciali e locali delle Forze dell'ordine, con la presenza del Comandante NAS di Sigonella, Dan Martins, a conferma dell'importanza di questa ricorrenza per le forze armate statunitensi.