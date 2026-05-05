Compensazioni, maggioranza con il sindaco: monotematico prima della variazione di bilancio

“E' stato un incontro costruttivo e propositivo, come sempre”, dice brevemente il primo cittadino al termine della riunione con i consigilieri di maggioranza. Il capitolo strettamente connesso alla politica, invece, non è stato per nulla affrontato

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, anche se non c'erano troppi dubbi, incassa una fiducia larga dalla sua maggioranza, che appoggerà la variazione di bilancio da 400 mila euro. Somme delle compensazioni Eni che per la “valorizzazione” della città saranno destinate agli eventi estivi. In serata, il primo cittadino si è confrontato con consiglieri di maggioranza e assessori. Ha voluto illustrare quanto è stato fatto, fino a ora, con le compensazioni, ribadendo che le somme dell'accordo attuativo siglato con Eni, per un totale di 1.200.000 euro, in tre anni, sono già vincolate esclusivamente per attività appunto di valorizzazione, con manifestazioni ed eventi. I fondi per il decoro e per le strade sono in altri capitoli che l'amministrazione comunale sta definendo per interventi da effettuare con celerità, vista la condizione del manto viario in tante zone urbane e delle aree incolte. Ieri, come abbiamo riferito, c'è stato un tavolo operativo sul tema. Il sindaco ha confermato, in serata, che le somme delle royalties, invece, non sono interessate alla copertura di eventi e manifestazioni. Sulla scorta di un parere della Corte dei Conti, probabilmente, in parte andranno per il rifacimento di arterie stradali. A eccezione dell'assenza di tre consiglieri del Pd, compreso il capogruppo Gaetano Orlando, la rappresentanza di maggioranza ha risposto a pieno alla convocazione del primo cittadino. In presenza del presidente dell'assemblea cittadina Paola Giudice, è stata tracciata una breve road map delle prossime settimane. La maggioranza apre alla richiesta di monotematico sul caso compensazioni, formalizzata dal centrodestra d'opposizione e da Iv e PeR. La seduta verrà fissata in tempi celeri, anticipando la trattazione della variazione di bilancio, che servirà materialmente a disporre della tranche da 400 mila euro per il 2026. Sembra che il sindaco e i suoi consiglieri non intendano andare allo scontro con un'opposizione, che soprattutto sotto insegne di centrodestra si è già detta contraria all'uso delle compensazioni per il cartellone degli eventi estivi. “E' stato un incontro costruttivo e propositivo, come sempre”, dice brevemente il primo cittadino. Il capitolo strettamente connesso alla politica, invece, non è stato per nulla affrontato. Di Stefano, ancora una volta, in un periodo abbastanza complesso, quanto a priorità amministrative e scadenze, non sembra voler mutare rotta o accogliere cambi in corsa.