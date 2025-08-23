Cavallo, "la riqualificazione di tante zone della città passi soprattutto dalla piantumazione di alberi"

La proposta sulla base della mozione approvata dal consiglio comunale

Gela. Più alberi nelle aree riqualificate, in città. Il consigliere comunale FdI Sara Cavallo si rifà al contenuto della mozione che lei stessa ha presentato, ottenendo l'approvazione dell'assise civica. “Questa iniziativa nasce da un’esigenza concreta: migliorare la qualità della vita nella nostra città, investendo in un futuro più sostenibile, sano e accogliente per tutti. Gli alberi non sono solo elementi decorativi del paesaggio urbano ma veri e propri alleati contro l’inquinamento, capaci di assorbire anidride carbonica, ridurre le temperature e favorire il benessere psico-fisico dei cittadini. In quest’ottica, guardando agli spazi cittadini già abbelliti grazie al generoso contributo dei club service locali, ai quali va un sincero ringraziamento per l’impegno civico dimostrato, propongo una nuova visione per i futuri interventi di riqualificazione urbana, privilegiare la piantumazione di alberi rispetto all’installazione di statue o monumenti in pietra. L’obiettivo non è sostituire il valore simbolico di tali opere, ma promuovere un cambiamento culturale che metta al centro l’ambiente e la salute pubblica. Gli alberi raccontano la storia di una comunità che guarda avanti, che investe sul verde come simbolo di crescita, radicamento e rinascita. Invito dunque tutti i club service, le associazioni e i cittadini a condividere questo spirito e a collaborare insieme per una città sempre più verde, vivibile e lungimirante”, spiega in una nota.