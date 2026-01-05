Castellana eletto nella struttura nazionale del Global movement per Gaza

"Ho avuto il massimo riconoscimento per il mio impegno e di tutti gli attivisti siciliani e un ampio consenso come primo degli eletti nel team legale e sicurezza", dice

Gela. Dopo la missione della Global movement to Gaza Italia dello scorso autunno, che ha visto la Flotilla avvicinarsi nelle acque prospicienti le coste della Striscia di Gaza, per forzare simbolicamente il blocco di Israele, in questi giorni la stessa organizzazione umanitaria italiana ha rinnovato la struttura interna e i componenti con funzioni e attività apicali. Si è celebrata una votazione a livello nazionale e l'attivista Francesco Castellana è stato eletto nel direttivo nazionale quale componente del team sicurezza e affari legali. "Sono onorato e orgoglioso di avere ricevuto tanta stima e consenso da tutti gli attivisti di tutta italia. Ho avuto il massimo riconoscimento per il mio impegno e di tutti gli attivisti siciliani e un ampio consenso come primo degli eletti nel team legale e sicurezza, attestato di stima rispetto alle azioni umanitarie pro Gaza che abbiamo organizzato qui a Gela, in giro per la Sicilia e in tutta italia. I riflettori mediatici sulla drammatica vicenda di Gaza e della Palestina al momento sembrano spenti e dirottati in altre questioni geopolitiche ma ancora oggi Gaza subisce il genocidio, l'occupazione e l'apartheid da parte di Israele. Per questo stiamo programmando altre due missioni, una di terra e una per mare, previste per la prossima primavera ed estate Questa volta parteciperanno tutte le nazionalita' del mondo. Il mio ruolo sarà quello di offrire assistenza legale e sistemi di cybersicurezza e ciò per garantire e tutelare tutti gli attivisti impegnati nelle operazioni umanitarie internazionali", spiega Castellana, consigliere comunale del Movimento cinquestelle.