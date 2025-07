Cassazione conferma ineleggibilità Catania, Scuvera mantiene il seggio all'Ars

Sia in appello e adesso anche in Cassazione i ricorsi dei legali di Catania non sono stati accolti

A cura di Rosario Cauchi 11 luglio 2025 12:14

Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera

Condividi