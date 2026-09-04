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Cascino (Gela nova): "Non c'è solo l'emergenza sanità, si lavori a incontro per il porto"

Il tavolo permanente è stato attivato in Comune ma l'Autorità non ha mai dato riscontro alle convocazioni: il presidente Tardino non si è presentata neanche al consiglio comunale monotematico, tenuto per fare il punto sul mancato avvio dei lavori

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
04 settembre 2026 22:16
Cascino (Gela nova): "Non c'è solo l'emergenza sanità, si lavori a incontro per il porto" -
Gela
Attualità
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Gela. Non solo l'emergenza sanità. Da "Gela nova", il segretario Vincenzo Cascino ritorna sull'infinito porto rifugio, ancora oggi insabbiato e senza vere soluzioni. Abbiamo riferito del nuovo tentativo del sindaco Terenziano Di Stefano per arrivare a un incontro con il presidente dell'Autorità della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, che ha la gestione dell'infrastruttura. Da mesi, è calato il silenzio da parte degli uffici palermitani. "L’ospedale "Vittorio Emanuele" ha difficoltà serie e merita attenzione ma le battaglie devono riguardare tutte le criticità della città, non soltanto quelle che in un determinato momento garantiscono maggiore visibilità. Il porto è una di queste. Perché non aprire un vero tavolo istituzionale, coinvolgendo Comune, Regione, Autorità portuale e deputazione, per fare chiarezza sui finanziamenti, sui tempi dei lavori e sui circa quattro milioni di euro delle compensazioni Eni? Non possiamo continuare ad aspettare mentre i finanziamenti rischiano di andare via, le opportunità si perdono e i risultati restano sotto lo zero. Capisco che qualcuno possa già sondare il terreno in vista dei prossimi appuntamenti regionali e nazionali, ma le battaglie non possono essere fatte soltanto quando garantiscono visibilità e poi essere dimenticate una volta eletti. Le stesse battaglie vanno portate avanti per tutte le altre criticità di Gela: porto, acqua, infrastrutture, sviluppo, sicurezza e decoro urbano. Non esistono problemi di serie A e problemi di serie B", spiega Cascino. Il tavolo permanente è stato attivato in Comune ma l'Autorità non ha mai dato riscontro alle richieste e alle convocazioni: il presidente Tardino non si è presentata neanche al consiglio comunale monotematico, tenuto per fare il punto sul mancato avvio dei lavori.

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