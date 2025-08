Cartelle esattoriali ormai prescritte, Cavallo: "Amministrazione proceda a ritirarle"

Sono tante le cartelle per pendenze Ici o Imu ma anche per sanzioni legate al codice della strada, notificate ma oltre i termini previsti

Gela. Le cartelle esattoriali per pendenze ormai prescritte, notificate da Agenzia delle Entrate, vanno sospese o ritirate e spetta all'ente comunale provvedere. Il consigliere FdI Sara Cavallo ha predisposto una mozione in tal senso, da trattare all'assise civica, al fine di impegnare l'amministrazione comunale. Sono tante le cartelle per pendenze Ici o Imu ma anche per sanzioni legate al codice della strada, notificate ma oltre i termini previsti. "Non bisogna costringere i cittadini a sostenere ulteriori spese legali né si può gravare sull'ente - dice Cavallo - spetta all'ente impositore procedere alla sospensione o al ritiro e quindi è il Comune che deve provvedere". Il consigliere, nella mozione, chiede che gli uffici comunali competenti si attivino e che l'amministrazione, nei sessanta giorni successivi all'approvazione della mozione, presenti un resoconto dettagliato di quanto fatto, previo avviso pubblico da rendere noto alla cittadinanza.

In foto il consigliere comunale FdI Sara Cavallo