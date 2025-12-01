Caro voli, Perna: "Per tornare in Sicilia durante le festività fino a 974 euro, fallimento Schifani e Aricò"

Secondo Perna, nè il sistema dei rimborsi regionali, “che sono solo in minima parte e arrivano dopo mesi”, né quello del treno a prezzi calmierati, “che impiega più di venti ore per arrivare in Sicilia”, hanno rappresentato soluzioni valide

Gela. Nessuna misura messa in campo dal governo Schifani per andare incontro al caro voli che impedisce, soprattutto ai più giovani e ai precari, di ritornare in Sicilia, per le feste natalizie e di fine anno. Giuseppe Perna, dell'esecutivo regionale di Italia Viva, chiede al presidente Renato Schifani e all'assessore Alessandro Aricò, di “prendere atto di ciò che non sono riusciti a fare”. “Quest'anno, per raggiungere la Sicilia in aereo, da dicembre e fino a gennaio, si possono spendere fino a 974 euro – dice Perna – quindi, uno studente, un precario, un operaio, un semplice dipendente o una famiglia, devono scegliere se ritornare in Sicilia per le festività oppure pagare l'affitto”. Nè il sistema dei rimborsi regionali, “che sono solo in minima parte e arrivano dopo mesi”, né quello del treno a prezzi calmierati, “che impiega più di venti ore per arrivare in Sicilia”, hanno rappresentato soluzioni valide. “Lo scorso anno – continua Perna – Italia Viva presentò un pacchetto di proposte che non venne preso neanche in considerazione”.

In foto Giuseppe Perna