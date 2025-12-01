Quotidiano di Gela

Caro voli, Perna: "Per tornare in Sicilia durante le festività fino a 974 euro, fallimento Schifani e Aricò"

Secondo Perna, nè il sistema dei rimborsi regionali, “che sono solo in minima parte e arrivano dopo mesi”, né quello del treno a prezzi calmierati, “che impiega più di venti ore per arrivare in Sicilia”, hanno rappresentato soluzioni valide

01 dicembre 2025 19:14
Gela. Nessuna misura messa in campo dal governo Schifani per andare incontro al caro voli che impedisce, soprattutto ai più giovani e ai precari, di ritornare in Sicilia, per le feste natalizie e di fine anno. Giuseppe Perna, dell'esecutivo regionale di Italia Viva, chiede al presidente Renato Schifani e all'assessore Alessandro Aricò, di “prendere atto di ciò che non sono riusciti a fare”. “Quest'anno, per raggiungere la Sicilia in aereo, da dicembre e fino a gennaio, si possono spendere fino a 974 euro – dice Perna – quindi, uno studente, un precario, un operaio, un semplice dipendente o una famiglia, devono scegliere se ritornare in Sicilia per le festività oppure pagare l'affitto”. Nè il sistema dei rimborsi regionali, “che sono solo in minima parte e arrivano dopo mesi”, né quello del treno a prezzi calmierati, “che impiega più di venti ore per arrivare in Sicilia”, hanno rappresentato soluzioni valide. “Lo scorso anno – continua Perna – Italia Viva presentò un pacchetto di proposte che non venne preso neanche in considerazione”.

