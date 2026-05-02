Caro carburanti, il nuovo taglio accise non convince gli automobilisti
Se da un lato il governo ha scelto di favorire il gasolio con uno sconto di 20 centesimi al litro, dall’altro la riduzione sulla benzina si ferma a soli 5 centesimi, una misura giudicata da molti insufficiente.
Gela. Oggi, 2 maggio 2026, entra in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, con uno sconto più consistente sul diesel rispetto alla benzina. Siamo davanti ad un distributore e abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini.
Il nuovo taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo prevede una durata più breve rispetto a quanto inizialmente annunciato: la misura resterà valida fino al 10 maggio e non fino al 21. La novità principale è la differenziazione tra benzina e gasolio, con uno sconto più consistente su quest’ultimo. Il provvedimento prevede infatti una riduzione di 20 centesimi al litro sul diesel, mentre per la benzina il taglio scende a soli 5 centesimi. La decisione, spiegata dalla premier Giorgia Meloni con la necessità di contenere i costi del trasporto merci, rischia però di scaricare il peso della crisi direttamente sulle famiglie. La benzina resta infatti il carburante più utilizzato dai cittadini per gli spostamenti quotidiani, e i prezzi attuali – superiori a 1,80 euro al litro – continuano a incidere pesantemente sui bilanci domestici.
Molte famiglie dichiarano di aver già ridotto l’uso dell’auto, limitando gli spostamenti al minimo indispensabile o cercando alternative come i mezzi pubblici. Tuttavia, questa non è una soluzione praticabile per tutti, soprattutto in quelle aree dove i servizi di trasporto sono carenti o inefficienti
“Uso meno la macchina e mi organizzo di più con i mezzi pubblici” dichiara un automobilista, ltri parlano o di spostamenti ridotti al minimo indispensabile per contenere le spese.
Il caro carburanti, insomma, continua a incidere concretamente sulla vita quotidiana, spingendo sempre più persone a cambiare modo di muoversi.