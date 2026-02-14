Capodanno cinese, eventi in tutto il Paese
A cura di Redazione
14 febbraio 2026 14:55
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina festeggia il suo Capodanno. Una festa che attira turisti da tutto il mondo. Eventi si stanno tengono in tutto il Paese e non solo. Anche a New York, nella sede delle Nazioni Unite, si è tenuto un Gala proprio per festeggiare l'imminente Capodanno cinese.
-- foto Xinhua --
(ITALPRESS).