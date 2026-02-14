Quotidiano di Gela

Capodanno cinese, eventi in tutto il Paese

A cura di Redazione Redazione
14 febbraio 2026 14:55
Italia
Italpress
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina festeggia il suo Capodanno. Una festa che attira turisti da tutto il mondo. Eventi si stanno tengono in tutto il Paese e non solo. Anche a New York, nella sede delle Nazioni Unite, si è tenuto un Gala proprio per festeggiare l'imminente Capodanno cinese.

-- foto Xinhua --

(ITALPRESS).

