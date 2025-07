Capitaneria, visita del direttore marittimo della Sicilia occidentale

La visita presso il Compartimento Marittimo di Gela, pianificata nel novero delle visite operate dal Direttore Marittimo nell’ambito della giurisdizione di pertinenza, ha rappresentato un momento di riflessione ed apprezzamento

Gela. Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello (CP) Michele Maltese, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Gela, dove è stato accolto dal Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro Grassia. La visita presso il Compartimento Marittimo di Gela, pianificata nel novero delle visite operate dal Direttore Marittimo nell’ambito della giurisdizione di pertinenza, ha rappresentato un momento di riflessione ed apprezzamento in relazione al costante e diuturno impegno del personale della Capitaneria di Porto di Gela, a tutela della sicurezza della vita umana in mare, dell’ambiente marino dagli inquinamenti e per il disbrigo di tutte le attività, più squisitamente amministrative, a beneficio degli utenti del mare. La costante presenza sul territorio, in relazione alle materie di competenza della Guardia Costiera, rappresenta sicuramente il momento di maggiore estrinsecazione dei valori fondanti del Corpo, a tutela della legalità e dell’utenza del mare. La visita, nel periodo di maggiore sforzo operativo per il personale militare della Guardia Costiera in concomitanza con l’effettuazione dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, ha costituito un momento particolarmente importante per la Capitaneria di Porto di Gela e, dunque, per tutto il personale militare e civile in servizio nell’ambito del Compartimento Marittimo Nisseno, che trae forza e sostegno dalla presenza e dall’interessamento del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale per continuare, con rinnovato entusiasmo ed impegno, la propria quotidiana attività istituzionale al servizio di tutti gli “utenti del mare” e, soprattutto, a tutela della sicurezza della vita umana in mare.