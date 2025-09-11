Cantiere Orto Fontanelle, nuovi ritrovamenti: potrebbe trattarsi dei resti di un santuario arcaico

Riaffiorano dal sottosuolo

Gela. I cantieri in corso, coperti finanziariamente in primis dal programma "Qualità abitare", hanno già dimostrato come la città sia uno scrigno di reperti e siti arcaici. Adesso, accade anche nell'area dell'Orto Fontanelle, dove sono in atto i lavori finalizzati al Palazzo della Cultura. Gli archeologi che si occupano del monitoraggio sono intervenuti perché iniziano ad affiorare resti murari di quello che potrebbe essere stato un santuario, comunque un luogo di culto arcaico. Le verifiche sono in corso. Durante gli scavi per i lavori, sono stati ritrovati inoltre frammenti di statuette e parti di tetto, probabilmente crollate. Saranno condotti approfondimenti più dettagliati.