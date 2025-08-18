Campetto danneggiato, amministrazione: "Non ci faremo intimidire, prevarrà sempre la legalità"

L'amministrazione condanna pubblicamente quanto accaduto

Gela. Davanti al danneggiamento perpetrato all'interno del campetto della Virtus Gela, del quale abbiamo riferito, il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione condannano quanto accaduto. "L’amministrazione comunale condanna con fermezza il vile atto vandalico perpetrato ai danni del campetto di calcio comunale affidato in gestione al professionista dello sport Dino Lancianese, struttura che rappresenta un luogo di crescita, socialità e sana aggregazione per tanti giovani della nostra comunità. Un gesto tanto grave quanto ignobile, che non solo colpisce un bene pubblico, ma tenta di scoraggiare l’impegno di chi ogni giorno lavora con passione e dedizione per diffondere i valori dello sport. A nome mio personale, dell’assessore allo sport Peppe Di Cristina e dell’intera amministrazione comunale, esprimiamo la più totale vicinanza e solidarietà a Dino Lancianese e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente a favore dello sport e dei giovani della nostra città. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno fare piena luce su quanto accaduto, affinché i responsabili di questo gesto vile e criminale siano individuati e consegnati alla giustizia. Ribadiamo con forza che il Comune di Gela non si farà intimidire da simili episodi e continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative che promuovono la legalità, lo sport e la crescita sana dei nostri ragazzi", si legge in una nota