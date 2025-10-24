Camminata in Rosa 2025: un passo per la prevenzione

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 10:30 in Vico Santa Lucia, con partenza alle 11:00 per un corteo lungo Corso Vittorio Emanuele.

Gela. Sabato 25 ottobre 2025, la città di Gela si tingerà di rosa per la tradizionale “Camminata in Rosa”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, organizzata nell’ambito del progetto nazionale “Ottobre Rosa”.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 10:30 in Vico Santa Lucia, con partenza alle 11:00 per un corteo lungo Corso Vittorio Emanuele. L’arrivo è fissato presso l’Aula Consiliare del Comune di Gela intorno alle 11:45, dove si terranno saluti e interventi istituzionali. Porteranno i loro saluti il sindaco Terenziano Di Stefano, l’avv. Paola Giudice e l’assessore Filippo Franzone.

Seguiranno gli interventi di esperti e medici, tra cui Antonio Moscato, Anna Rita Ruvio, Maurizio Ristagno e Giuseppe Di Martino, senologo e direttore della Breast Unit ASP2 CL.

L’iniziativa, promossa da ADOS Italia Gela O.D.V. in collaborazione con Fidapa, Rotary, Soroptimist, Lions Club, Order of St. John of Jerusalem e il Comune di Gela, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili. A moderare l’incontro saranno Giusi Rinzivillo, presidente della Fidapa sezione di Gela, e Maria Grazia Mauro, presidente dell’Inner Wheel.

Con il motto “Prevenire è un atto d’amore… Comincia da te!”, la Camminata in Rosa 2025 rinnova il suo messaggio di speranza e di solidarietà, invitando tutti a unirsi in un gesto concreto per la salute e la vita.