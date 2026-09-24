Caditoie ostruite, avviato un monitoraggio: ancora tappetini che bloccano l'afflusso dell'acqua

Una consuetudine che va evitata per non incorrere in situazioni di forte rischio come quella di sabato scorso. Impianti deve però intensificare le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie, rendendole periodiche

Gela. Come da contratto, è la società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio rifiuti, a doversi occupare della manutenzione e della pulizia delle caditoie in città, che sabato scorso, con piogge abbondanti, ancora una volta non hanno retto. La società ha avviato un monitoraggio in varie aree del perimetro urbano. Dagli accertamenti condotti è emersa la presenza di caditoie coperte da tappetini, apposti dai residenti. Una consuetudine che va evitata per non incorrere in situazioni di forte rischio come quella di sabato scorso. Impianti Srr deve anche migliorare gli interventi di pulizia delle caditoie e renderli periodici, cercando di prevenire condizioni di intasamento quasi costante. È un tema, insieme a quello della qualità del servizio di pulizia in città, che sarà trattato in consiglio comunale. L'esponente di "Controcorrente" Paolo Cafa' ha presentato un'interrogazione.