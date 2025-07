Cacciuolo diventa il volto della pizza sui social del Gambero rosso

Un altro prestigioso riconoscimento per il pizzaiolo napoletano ma gelese d'adozione. Diventa il volto della pizza sui social del Gambero rosso

Un altro grande traguardo nel percorso professionale di Daniele Cacciuolo. Il pizzaiolo napoletano ma ormai gelese d’adozione, che in città ha investito da anni nel suo locale sul lungomare, compie un nuovo step di grande livello diventando il nome e il volto della pizza sui social del Gambero Rosso. Sarà un’esperienza continuativa che porterà Cacciuolo a raccontare la sua idea del settore: dalla pizza al padellino alla pizza a ruota di carro, fino alla pizza contemporanea sempre molto apprezzata dai tantissimi clienti che ogni giorno affollano il suo locale.



«Se penso al punto da cui siamo partiti e guardo quello a cui approdiamo adesso provo davvero una grande gioia - dice Daniele Cacciuolo -, è stato un grande viaggio che prosegue. La collaborazione con il Gambero Rosso, che mi inorgoglisce e rende felice sia me che la mia famiglia, è nata quasi all’improvviso ma sarà una collaborazione importante e caratterizzata dalla continuità. Dietro c’è il grande lavoro dell’autore Matteo Grandi, inoltre devo ringraziare il mio manager Fabrizio Scippa per la presenza e il supporto. Essere stato scelto dal Gambero Rosso è una cosa pazzesca».



La collaborazione tra Cacciuolo e il Gambero Rosso s’inserisce nell’ambito della rubrica “Impasti d’autore - Storie di pizzaioli italiani”, che avrà le sue anteprime sui canali Instagram dello stesso Cacciuolo e del Gambero Rosso, in condivisione, mentre i video completi sono caricati sul canale YouTube della nota piattaforma.



Per vedere l’anteprima del video sulla pizza al padellino, è possibile cliccare al seguente link:?igsh=MTl2OGp4YWV1bGtsdQ%3D%3D"> ?igsh=MTl2OGp4YWV1bGtsdQ%3D%3D