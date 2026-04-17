Butera, nuova adesione a Fratelli d'Italia: dice sì il consigliere Alida Alfieri

L'adesione del consigliere comunale e le prospettive del partito

Butera. A pochi mesi dalla nascita del circolo di Fratelli d’Italia a Butera, il progetto politico continua a consolidarsi, registrando una crescita costante in termini di partecipazione, adesioni e tesseramenti. "Un risultato che non arriva per caso, ma è il frutto di un lavoro capillare di organizzazione, ascolto e presenza sul territorio portato avanti in queste settimane", fanno sapere i meloniani. Importante è stato il lavoro del delegato Marco Ferrante, che ha fortemente voluto la nascita del circolo insieme alla squadra, avviando fin da subito un’attività di mappatura e costruzione politica sul territorio. Un impegno costante che lo vede dividersi tra Roma – dove ricopre un ruolo nel direttivo nazionale del partito, all’interno del dipartimento Esteri – e il territorio nisseno, mantenendo sempre un’attenzione concreta sulle dinamiche locali. È proprio questo lavoro organizzativo che oggi inizia a dare risultati tangibili: dalla crescita continua dei tesserati alle nuove adesioni, fino all’ingresso del consigliere comunale Alida Alfieri, che sarà ufficializzato anche nel prossimo consiglio comunale, rafforzando la presenza del partito all’interno dell’assise cittadina. A sottolineare il momento è lo stesso Ferrante. “Siamo ancora all’inizio di un percorso, ma i risultati già raggiunti confermano la bontà della direzione intrapresa. Stiamo costruendo un gruppo sempre più ampio e competente, impegnato concretamente per il futuro di Butera", dice il delegato. Ferrante ha poi voluto rivolgere un ringraziamento e un caloroso benvenuto al consigliere Alfieri. “A nome mio e di tutto il circolo rivolgo ad Alida Alfieri il più sincero benvenuto. La sua adesione rappresenta una scelta importante, che rafforza il nostro progetto e dimostra come il lavoro che stiamo portando avanti sia serio, credibile e sempre più attrattivo. Sono certo che continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione e spirito di servizio, contribuendo a portare avanti le battaglie per il bene della comunità", ha aggiunto. Guardando ai prossimi mesi, Ferrante ribadisce la linea politica del circolo. “Continueremo a lavorare con responsabilità sul territorio, avanzando proposte e idee per la comunità, affiancando a questo un’attenta attività di vigilanza sull’operato dell’amministrazione e garantendo un’informazione costante e trasparente ai cittadini", sottolinea. Infine, un passaggio dedicato alla crescita del progetto. “Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno aderito e continuano ad aderire: la crescita dei tesserati e la partecipazione dimostrano che Fratelli d’Italia a Butera sta diventando un punto di riferimento politico sempre più solido", dice inoltre. A rafforzare il valore politico del percorso interviene anche il parlamentare regionale Salvatore Scuvera. "Mi congratulo con il lavoro che il circolo, con i suoi dirigenti e tesserati, sta portando avanti: la crescita dei tesserati e l’ingresso del consigliere Alfieri confermano la solidità e l’espansione del progetto politico. In questi anni Alida Alfieri ha dimostrato impegno, responsabilità e attenzione verso la comunità, incarnando valori pienamente in linea con quelli di Fratelli d’Italia. Il suo ingresso, che si aggiunge al percorso già avviato con il consigliere Rita Pasqualetto, rafforza ulteriormente la nostra presenza ed è parte di un cammino destinato a consolidarsi nel tempo. Butera rappresenta per noi un territorio strategico, non solo per la sua identità culturale e storica, ma anche per le importanti potenzialità di sviluppo nei settori agricolo, industriale e turistico", ha spiegato Scuvera.