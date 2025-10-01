“Butera a Tavola 2025”: sapori, musica e tradizione nel cuore della Sicilia

Tre giorni intensi tra degustazioni, stand gastronomici, percorsi sensoriali, mostre, arte e laboratori, con un’attenzione speciale anche ai più piccoli

Gela.Torna per la XV edizione “Butera a Tavola”, la sagra eno-gastronomica che celebra i prodotti tipici del territorio tra gusto, cultura e spettacolo. L’appuntamento è fissato per il 3, 4 e 5 ottobre 2025 nel centro storico di Butera, che si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto.

Tre giorni intensi tra degustazioni, stand gastronomici, percorsi sensoriali, mostre, arte e laboratori, con un’attenzione speciale anche ai più piccoli, grazie a gonfiabili, animazione e il laboratorio “Coloriamo insieme” per bambini dai 3 ai 10 anni.

Immancabile la musica dal vivo:

- Venerdì 3 alle 22:00 la cover band Colpa d’Alfredo porterà sul palco l’energia di Vasco Rossi.

- Sabato 4 sarà la volta dei leggendari Modena City Ramblers.

- Domenica 5, gran finale con lo show comico-musicale di Uccio De Santis alle 21:00.

È previsto un servizio navetta gratuito da Piazza Sicilia e dal parcheggio del cimitero.

Un’occasione imperdibile per scoprire l’anima autentica della tradizione siciliana tra gusto, musica e convivialità.