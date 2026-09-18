Buon compleanno a Giuseppa Giardina, 108 anni di storia gelese

Giuseppa Giardina compie 108 anni: memoria vivente di Gela, tra famiglia, devozione e una vita segnata dall’impegno accanto al marito Giovanni Cassarino.

Gela. Ha spento 108 candeline, candidandosi involontariamente tra i gelesi più longevi di sempre. Classe 1918, Giuseppa Giardina, vedova dell’ex senatore e sindaco degli anni Sessanta Giovanni Cassarino, è sempre stata in prima linea nelle campagne elettorali del marito, sostenendolo con dedizione e presenza costante.

Madre di Vincenzo e Filippo, nel giorno del suo 108esimo compleanno Giuseppa è stata circondata dall’affetto delle nuore Rita e Rosa, delle nipoti Letizia e Mariangela, e delle pronipoti Elisabetta e Francesca. In famiglia tutti la chiamano affettuosamente Nonna Pina, amata da chiunque la conosca per il suo grande cuore e la sua capacità di donare affetto.

Il suo segreto di longevità, raccontano i familiari, è stato per anni la possibilità di trascorrere l’estate nella sua amata casa di Manfria, dove ogni mattina si concedeva lunghe passeggiate sulla spiaggia. Da sempre fedele alla chiesa dei Cappuccini e devota alla Madonna delle Grazie, Giuseppa ha mantenuto un carattere forte e tenace, ma anche allegro e festoso, qualità che continuano a renderla un punto di riferimento per tutta la famiglia e per chi ha avuto la fortuna di incontrarla.