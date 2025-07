Bufalino riconfermato segretario provinciale dem, spazio per i gelesi in direzione e segreteria

Se nel partito siciliano si riscontrano tensioni consistenti, a seguito dell'elezione di Anthony Barbagallo a segretario, il Pd provinciale pare piuttosto legato a un tragitto consolidato in questi anni e che ha in città uno dei nuclei maggiori

Caltanissetta. La mozione era unica e certamente erano da escludere sorprese. Questa mattina, i dem hanno eletto il segretario provinciale, riconfermando il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino. La sua è ormai un'esperienza assai lunga nella struttura territoriale di un partito che come ha spiegato nell'intervento, punta a stare in un'alternativa forte ai governi di centrodestra. Nella direzione provinciale, ci saranno il segretario cittadino Giuseppe Arancio, l'attuale componente della direzione regionale Lillo Speziale (di diritto), il consigliere comunale Lorena Alabiso e l'assessore Peppe Di Cristina, componente di diritto essendo membro della direzione nazionale del Pd. Per la delegazione gelese, nella definizione della segreteria, dovrebbe esserci ulteriore spazio, probabilmente con il consigliere comunale e provinciale Antonio Cuvato, di diritto. Dovrebbe esser i spazio inoltre per un giovane. Bufalino ha rimarcato le linee del partito sul territorio, con forti richiami al lavoro, alle imprese, alla tutela dell'ambiente e alla necessità di una formazione, anche universitaria per i giovani che non intendono lasciare la loro terra. “L'antimafia come valore sociale verso chi lo svilisce”, è stato uno dei moniti lanciato dal segrretario nel suo intervento. E' chiaro che per i dem la prospettiva, anche nel percorso verso le regionali e le elezioni nazionali, non può che essere nella coalizione progressista, che è alla base del “modello Gela”, affermatosi lo scorso anno alle amministrative in città. Proprio nella guida del sindaco Di Stefano, i democratici gelesi si rivedono e hanno un ruolo di primo piano, con sei consiglieri e due assessori, oltre ad aver ottenuto, alle provinciali, l'elezione del consigliere Cuvato. Durante i lavori del congresso, il vicesegretario cittadino Francesco Di Dio è stato indicato come responsabile organizzativo. Se nel partito siciliano si riscontrano tensioni consistenti, a seguito dell'elezione di Anthony Barbagallo a segretario, il Pd provinciale pare piuttosto legato a un tragitto consolidato in questi anni e che ha in città uno dei nuclei maggiori.