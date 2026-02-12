Buche stradali, FI: "Città in ostaggio, subito quattro milioni dalle compensazioni Eni"

Per i forzisti è urgente intervenire

Gela. Quello del manto stradale, falcidiato dalle buche, rese ancor più evidenti dal meteo di queste settimane, è un problema che l'amministrazione comunale conosce bene e lo sblocco definitivo del bilancio stabilmente riequilibrato dovrà servire a individuare risorse per interventi a lungo termine. Secondo il segretario di Forza Italia Vincenzo Cirignotta e il capogruppo Antonino Biundo, si deve, da subito, mettere mano ai fondi delle compensazioni Eni. "Le strade cittadine sono ormai un percorso a ostacoli quotidiano che mette a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Non siamo più di fronte a una semplice criticità, ma a un’emergenza conclamata che l’amministrazione continua a sottovalutare. Il degrado del manto stradale è sotto gli occhi di tutti: quartieri abbandonati, arterie principali dissestate, segnalazioni inascoltate. Nel frattempo aumentano i danni ai veicoli e le richieste di risarcimento che gravano sulle casse comunali. Un danno doppio: per i cittadini e per il bilancio dell’ente. Forza Italia evidenzia l’inerzia e l’assenza di una programmazione seria. Non servono rattoppi temporanei, ma un piano straordinario, immediato e strutturale. Per questo chiediamo l’immediato utilizzo di 4 milioni di euro delle compensazioni previste dal protocollo d’intesa del 2014. Quelle risorse esistono e devono essere destinate senza ulteriori esitazioni alla messa in sicurezza e al rifacimento delle strade cittadine. Continuare a rinviare significa assumersi la responsabilità politica e amministrativa dei rischi che ogni giorno corrono i cittadini. Con l’estate alle porte e l’aumento delle presenze in città, presentarsi con una città piena di voragini è inaccettabile e mortificante. La città non può più aspettare. È il momento di scelte chiare e coraggiose. La sicurezza dei cittadini e il decoro urbano della nostra città devono essere una priorità assoluta. Forza Italia continuerà a vigilare e a sollecitare l’amministrazione affinché si intervenga senza ulteriori ritardi", dicono Cirignotta e il capogruppo consiliare Biundo.