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Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti

NAPOLI (ITALPRESS) - Blitz dei Carabinieri all'alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia caut...

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2026 11:00
Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti -
Italia
Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) - Blitz dei Carabinieri all'alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso.

L'operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con il supporto delle Compagnie di Caivano e Casoria.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 21 settembre 2026

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