Bilancio, pubblicate le determine di riaccertamento: necessarie dopo il campionamento

Gela. L'impegno dei dirigenti e degli uffici comunali è stato assunto al termine del tavolo tecnico di lunedì, in municipio. Sono state pubblicate, oggi, le determine di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022. Era uno dei passaggi dovuto al secondo campionamento condotto dai revisori dei conti e finalizzato al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Di Stefano, che ha la delega in materia, proprio lunedì ha convocato dirigenti e segretario generale. Il bilancio va approvato prima possibile, dopo diversi slittamenti. Le nuove determine di riaccertamento sono state predisposte seguendo gli elementi dettati dal campionamento dei revisori. A breve, si dovrebbe inoltre procedere con una delibera di giunta. Sono questi gli adempimenti che dovrebbero concludere la fase istruttoria e dare il via libera all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Chiaramente, sarà determinante il parere degli stessi revisori, sia sui riaccertamenti sia sull'ipotesi di bilancio. Sarà poi il consiglio comunale a doversi pronunciare. In una condizione di dissesto come quella del municipio, lo strumento finanziario verrà vagliato dal ministero.