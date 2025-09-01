Bilancio, giunta approva i riaccertamenti: necessari per andare avanti

La delibera odierna dovrebbe essere il viatico verso l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Gela. Le attività tecniche, in municipio, sono andate avanti anche in queste settimane di tendenziale pausa estiva. Sugli atti che toccano il bilancio stabilmente riequilibrato, si sta concentrando lo sforzo massimo da parte dell'amministrazione e degli uffici comunali, soprattutto quelli del settore finanziario. Questa mattina, la giunta ha varato la delibera sui riaccertamenti dei residui attivi e passivi, al 31 dicembre 2022. Un sì che arriva a conclusione del nuovo campionamento condotto da revisori, che sul finire della scorsa settimana hanno rilasciato parere favorevole, così da permettere al sindaco Di Stefano e alla sua giunta di procedere con l'approvazione. Sono state stralciate le "movimentazioni afferenti alla gestione liquidatoria di competenza dell'Osl". Il bilancio è un passo determinante nel percorso teso al superamento del dissesto. Il sindaco, più volte, ha coordinato tavoli tecnici allo scopo di finalizzare le procedure, in stretto dialogo con il dirigente Bonfirraro e con il segretario generale Curaba, oltre che con gli stessi revisori. La delibera odierna dovrebbe essere il viatico verso l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà poi seguire l'iter previsto, per il voto del civico consesso e le valutazioni ministeriali, trattandosi di un ente attualmente in dissesto, con tutte le ristrettezze del caso. Avere un bilancio potrebbe fornire prospettive amministrative nuove, con più risorse per i servizi e per le attività per la città.

In foto una riunione di giunta