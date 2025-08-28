"Bilancio, cantieri e città rinata", Licata: "Il centrodestra invece cosa sta facendo?"

Ancora una volta, il solco tra il "modello Gela" e il centrodestra pare acuirsi

Gela. Il tenore non cambia, al pari di quello dimostrato ieri dall'amministrazione comunale, che ha fatto muro davanti all'offensiva di parte dell'opposizione di centrodestra. Il segretario di "Una Buona Idea" Rino Licata ritorna su quanto realizzato dal sindaco e dalla sua squadra di governo, anche davanti all'affondo del riferimento cittadino FdI Pierpaolo Grisanti. "Abbiamo capito che ormai per una parte dell'opposizione ammettere che in città si sta vivendo un periodo di rilancio viene difficile e questo ci dispiace poiché non fa onore alle loro intelligenze. Non abbiamo nessuna difficoltà a parlare di temi,in primis il bilancio. Sono state pubblicate le ultime delibere con le quali è stata trasferita la cassa all'Osl come procedura richiede. Stiamo continuando a portare avanti una stagione cantieristica che non ha precedenti nella nostra città e finalmente in questa estate Gela è stata centrale grazie a un programma molto ricco che ha attirato tantissimi siciliani nella nostra città e ha permesso ai nostri giovani di scegliere di restare", spiega l'esponente civico. Come già indicato dall'amministrazione, Licata rilancia la palla nel campo del centrodestra, quanto a ciò che rientra nelle competenze regionali. "Adesso ci parlino loro, per esempio, dell'iter per le aperture dei musei, a quale santo dobbiamo affidarci? Se questa è una domanda difficile, ci rispondano sulla questione sanità, a che punto è il piano sanitario? Quanti posti letto perderemo? Il deputato di riferimento - aggiunge Licata - aveva garantito che il piano sanitario sarà migliorativo per il nostro nosocomio e noi siamo ancora in attesa. La differenza è netta tra noi e loro, noi non abbiamo nessun problema a riconoscere eventual meriti a prescindere dal colore politico, loro sono chiusi in una visione vecchia e superata che non gli consente di essere obiettivi". Ancora una volta, il solco tra il "modello Gela" e il centrodestra pare acuirsi.

In foto Licata insieme al sindaco Di Stefano e al dirigente civico Scicolone