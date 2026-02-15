Quotidiano di Gela

Biathlon, Vittozzi oro nella 10 km inseguimento

ANTERSELVA (ITALPRESS) - Lisa Vittozzi si prende una medaglia d'oro storica nell'inseguimento 10 km di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore è pe...

15 febbraio 2026 14:35
Italia
ANTERSELVA (ITALPRESS) - Lisa Vittozzi si prende una medaglia d'oro storica nell'inseguimento 10 km di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore è perfetta al poligono (20/20), recupera i 40 secondi persi nella sprint e centra il primo oro olimpico della carriera. 30'11"8 il tempo dell'azzurra, che precede di 28"8 la norvegese Maren Kirkeeide e di 34"3 la finlandese Suvi Minkkinen. Quarto posto per la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, staccata di 49"4. L'impresa di Vittozzi porta all'Italia l'ottavo oro a Milano-Cortina, il secondo di giornata dopo quello di Federica Brignone in gigante.

