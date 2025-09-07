Bastione, la città cambia riscoprendo tradizioni e senso di comunità

È stata inaugurata la mostra. Quello che è prevalso al Bastione è un sentimento di comunità e storia, che tanto può fare per cambiare gradualmente il volto della città e dei quartieri popolari

Gela. Un intero quartiere, quello del vecchio Bastione, rilanciato grazie alla tenacia dei residenti e a un sostegno dell'amministrazione comunale e della commissione consiliare cultura, oltre alle istituzioni locali, compresa la presidenza del consiglio. Ieri sera, è stata inaugurata la mostra che va in profondità nel passato di questa zona e nelle sue origini marinare. Luci, addobbi, foto e videoproiezioni hanno riacceso il Bastione, attirando tanti interessati e curiosi. Tra le stradine dell'antico quartiere, affacciato sul mare, c'erano tanti esponenti istituzionali, con in testa il sindaco Di Stefano, che ha partecipato attivamente alla preparazione dell'evento, insieme ai residenti, che hanno voluto dimostrare come si possa fare tanto per il decoro e le tradizioni, anche con poche risorse. La capitaneria di porto ha voluto dare una presenza ufficiale, al pari di assessori, consiglieri comunali e del parlamentare Ars Salvatore Scuvera. Quello che è prevalso al Bastione è un sentimento di comunità e storia, che tanto può fare per cambiare gradualmente il volto della città e dei quartieri popolari.